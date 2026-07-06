ENHYPEN、公式キャラ「ENCHIN」ポップアップが日本上陸！東京限定の“浴衣姿”グッズにも注目 | RBB TODAY

ENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」が、ついに日本上陸を果たした。

BELIFT LABによると、「ENHYPEN Official Character ＜ENCHIN＞ POP-UP in Tokyo」が、本日7月6日から19日まで、東京・渋谷の「LAIDOUT space」で開催される。

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韓国・ソウルで開催された際には、全日程の事前予約チケットが完売するほどの熱い反響を呼んだ同ポップアップ。東京開催でも全日程の事前予約チケットが完売し、ENGENE（ファンダム名）の高い関心を集めている。

ポップアップ空間は、「『ENCHIN』がファンのバッグの中にある秘密のポケットに隠れ、一緒に旅をする」というストーリーをもとに、多彩に演出されている。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

今回の東京開催を記念し、日本オリジナル商品も新たに登場した。旅行をテーマにした「PASSPORT CASE」や「BOSTON BAG」、ファンクラブ会員限定の「LUGGAGE TAG」など、実用性の高い全11種がラインナップされている。さらに、今回ならではの注目ポイントとして、浴衣姿の「ENCHIN」の商品も用意された。その愛らしいビジュアルは、ポップアップ会場内にも華やかに展開されている。

ソウル開催時にも人気を博したアイテム全14種も販売されるほか、ストア内で9100円（税込）以上購入するごとに、「キャラクターフォトカードフレーム」（全6種のうちランダム1種）が1枚プレゼントされる限定特典も用意されている。

ファンの日常に幸運と癒やしを届ける「ENGENEの友達（韓国語で“チング”）」を意味する「ENCHIN」。WONCHU（JUNGWON）、NoxStar（JAY）、JAKEY（JAKE）、SnoWe（SUNGHOON）、KISHU（SUNOO）、PU-NI（NI-KI）など6人のキャラクターには、メンバー自身が細かなディテールまでアイデアを出し、命を吹き込んだ。

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「ENCHIN」は、6月29日にリリースされたJapan Digital Single『We’ll Be Fine』とも連動している。同曲のアニメーションMVでは、「ENCHIN」が日本をにぎやかに旅する様子が描かれており、夏の情緒やメンバーの日本での思い出、やってみたいことが詰め込まれている。リスナーに爽快感とポジティブなエネルギーを届ける本作は、この夏の“おでかけ定番曲”として広く愛される一曲になることが期待される。

なお、ENHYPENは現在、4回目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’」を開催中だ。今年5月にソウルで開幕し、7～8月には南米、北米、釜山、10月にはマカオ、12月から来年2月にかけては日本4大ドームツアーへと続く。来年3月までにアジアやヨーロッパなど、全世界22都市を巡る計35公演の大規模ツアーが開催される予定だ。

さらにENHYPENは、8月21日に8th Mini Album『THE SIN：BLISS』でカムバックすることも決定しており、ますます熱気を高めている。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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