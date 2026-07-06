ATEEZ、米「ビルボード200」で通算3度目の1位に！“9作連続”TOP10入りの快挙 | RBB TODAY

ATEEZが、グローバル音楽市場で確かな影響力を示した。

最新アルバム『GOLDEN HOUR：Part.5』が、米ビルボード「Billboard 200」で通算3度目の1位を記録した。

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7月6日、所属事務所KQエンターテインメントは「米ビルボードの最新チャート予告記事によると、ATEEZが6月26日にリリースした14thミニアルバム『GOLDEN HOUR：Part.5』が、メインアルバムチャート『Billboard 200』で1位を獲得した」と伝えた。

（写真提供＝KQエンターテインメント）

これによりATEEZは、「Billboard 200」で通算3度目の1位を手にした。彼らはこれに先立ち、2ndフルアルバム『THE WORLD EP.FIN：WILL』と11thミニアルバム『GOLDEN HOUR：Part.2』で『Billboard 200』のトップに立ったことがある。

ATEEZは2022年7月に発表した8thミニアルバム『THE WORLD EP.1：MOVEMENT』で「Billboard 200」のTOP10に初めてランクインして以来、9作連続でTOP10入りを果たしている。

さらに、ATEEZは今回のアルバムで、アメリカにおける初週販売量22万3000枚を記録し、自己最高記録を塗り替えた。

（記事提供＝OSEN）

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパン「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。2024年4月にはアメリカ最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」にK-POP男性グループとして初出演した。

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