ホテルのリビングスペースでシャボン玉…批判を浴びた韓国女優が反論「床をちゃんと拭いた」 | RBB TODAY

歌手兼女優のソン・ダムビが、ホテル内でシャボン玉遊びをしたことで迷惑行為と批判されたことについて、反論した。

7月6日、ソン・ダムビは「シャボン玉遊びについてすごく心配されているが、タオルで床をちゃんと拭いた」と伝えた。

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ソン・ダムビの家族は、束草（ソクチョ）へ旅行をしたなか、去る7月5日、ホテルの客室内でシャボン玉遊びをしている姿を収めた動画が公開された。

動画には、ソン・ダムビが娘と一緒にシャボン玉遊びをしながら楽しい時間を過ごす姿が映っていた。しかし、一部のネットユーザーがこれを指摘。自宅ではないホテルのリビングスペースでシャボン玉遊びをしたことが問題視された。

（写真提供＝OSEN）ソン・ダムビ

一部のネットユーザーは、「多くの人が利用する宿泊施設でシャボン玉遊びだなんて迷惑だ」「清掃スタッフの身にもなってほしい」「床が滑りやすくなって危ない」などの反応を見せた。

その一方で、「前後の状況を知らない状態で批判するのは正しくない」「子供と遊んでいるだけなのに、過度な指摘ではないか」といった反応もあった。

（写真＝ソン・ダムビSNS）

ソン・ダムビが、ホテルのリビングスペースで娘とシャボン玉遊びをしたことで物議を醸したなか、「タオルで床をすべて拭いた」と説明したことで、議論は一段落ついた。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ダムビ プロフィール

1983年9月25日生まれ。歌手として2007年にデビュー。2009年のドラマ『ドリーム』（原題）で本格的に演技に挑戦し、『光と影』『家族なのにどうして～ボクらの恋日記～』などに出演。特に人気ドラマ『椿の花咲く頃』でアルバイトのヒャンミ役を演じ、注目を集めた。2021年12月に5歳年上の元スピードスケート韓国代表選手イ・ギュヒョクとの熱愛が発覚し、2022年5月に結婚。2024年9月に2回目の体外受精による妊娠を発表。2025年4月に女児を出産した。

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