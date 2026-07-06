整形かフィルターか…わずか3週間で顔が激変した“韓流四天王”チャン・ドンゴンへの推測続く | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴンが、約3週間の間隔で公開された2つの姿によって、ネット上で話題を集めている。

ナチュラルな卒業式での姿と、一段と若々しく見えるパーティーでの動画が比較され、さまざまな反応が続いている。

【写真】「え、誰？」チャン・ドンゴンが激変

去る6月、ダンサーのポッピンヒョンジュンは、娘の中学卒業式の写真を公開した。当時の写真には、チャン・ドンゴン、女優コ・ソヨン夫妻とともに仲睦まじく自撮りをする姿が収められており、意外な親交で目を引いた。

公開された写真のなかのチャン・ドンゴンは、リラックスした笑顔と自然体の姿で卒業式にともに出席し、コ・ソヨンもやはり変わらぬ美貌を見せた。

ところが、それから約3週間後に公開された姿が、また別の話題を呼んだ。

最近、ファッション誌『DAZED KOREA』が公開したパーティーの動画のなかで、チャン・ドンゴンは一段と若返ったビジュアルで視線を釘付けにした。

（写真＝SNS）7月（左）と6月（右）のチャン・ドンゴン

マイクを手に、カメラに向かって微笑む彼は、両頬がぽっと赤くなっていたほか、滑らかな肌が特徴的で、全盛期に匹敵する若々しさを披露した。

特に、顔が一層引き締まったように見え、肌質も違って見えたことから、ネット上では、さまざまな推測が飛び交った。

一部のネットユーザーは、「フィルターの効果ではないか」「3週間で雰囲気が完全に変わった」「美容施術をしたのか、動画の補正なのか見分けがつかない」「チャン・ドンゴンなのかどうか、しばらく見てしまった」といった反応を見せた。

ただし、公開された写真と動画は、撮影環境や照明、カメラレンズ、補正の方法などがそれぞれ異なるため、外見の違いを断定することは難しい。特に、イベント会場の照明やSNS動画のフィルターによって、肌の質感や印象が違って見えることがある。

なお、チャン・ドンゴンとコ・ソヨンは2010年に結婚し、2人の子供がいる。最近も公式イベントにそろって出席するなど、変わらぬ仲の良さを見せている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ドンゴン プロフィール

1972年3月7日生まれ。1992年のMBC第21期公開採用に合格して芸能界デビュー。以降、ドラマ『ファイナル・ジャンプ』『イヴのすべて』『紳士の品格』、映画『友へ チング』『ブラザーフッド』など数々のヒット作に出演。日本でもテレビCMに出演するなど、「韓流四天王」の一人に数えられるほど人気を博した。2010年5月に女優コ・ソヨンと結婚。2010年に息子を、2014年に娘を抱いた。

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