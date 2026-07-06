「最後に倒れた」コン・ユも限界だった…『トッケビ』俳優陣、“徹夜撮影”の裏側を10年越しに告白 | RBB TODAY

ドラマ『トッケビ』の主要キャストたちが10年ぶりに集まり、当時の撮影の裏側を振り返った。

7月5日、韓国で放送されたtvN特番『トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』では、イエル、パク・ギョンヘ、キム・ビョンチョルがサプライズゲストとして登場した。

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この日、俳優たちは『トッケビ』撮影当時を振り返り、格別の愛情を示した。ユ・インナは「不思議なほど強い絆のような感情がある」と話し、イ・ドンウクも「ドラマが多くの愛を受けたから、そう感じるのかもしれない。みんな本当に頑張ったし、作品への愛情が大きい」と語った。

（画像＝tvN）

キム・ゴウンは「本当に大変で苦労した作品だ。あそこまで一晩中撮影した経験はあの時が最後だった」とし、「情熱を注いだ分、長く残っている記憶だ。だからこそ耐えられたし、私たちの相性も本当によかった」と振り返った。

ユ・インナは「連日の徹夜撮影と頻繁な移動のなかでも、みんな笑顔を失わなかった」とし、「ゴウンはすべてのシーンで19歳のように笑っていた」と話した。続けてユ・インナはコン・ユに言及し、「コン・ユさんは最後に倒れた。インフルエンザに3つもかかった」と明かし、全員を驚かせた。

コン・ユは「みんな苦労した。だから僕たちは一週間休んだじゃないか。来るべき時が来たと思った」と語った。また、「それでもよく耐えた」と淡々と続け、10年前の熱い現場の記憶を振り返った。

（記事提供＝OSEN）

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