「大人のお姉さん…」LE SSERAFIM・宮脇咲良、真っ白ワンピの“お上品ビジュ”に視線クギ付け | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、洗練された美貌でファンを魅了した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「大人のお姉さん…」宮脇咲良の“お上品ビジュ”

公開された写真は、東京で開催されたスキンケアブランド「SK-II」のイベントで撮影されたものだ。

宮脇は、ホワイトのジャケット風ミニワンピースにロングヘアを合わせた清楚で上品なスタイリングを披露。カメラを見つめる柔らかな表情からは、落ち着いた大人の魅力が感じられる。

投稿を見たファンからは「大人のお姉さん…」「美しすぎる」「透明感すごい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは7月11日・12日、仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の幕を上げ、世界中のファンと会う予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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