IU、またも心温まる善行…生活に困窮する人々のため1000万ウォンを寄付 | RBB TODAY

歌手兼女優のIUが、心温まる善行を実践した。

7月2日、IUは京畿道・楊平（ヤンピョン）郡の低所得脆弱階層のために1000万ウォン（約100万円）を寄付した。

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楊平郡長は「長い間、変わらず楊平郡を応援してくださっているIUさんに深く感謝いたします」と述べ、「大切な思いが、必要な場所にしっかり届けられるよう、細やかで綿密な福祉事業の推進に全力を尽くします」と語った。

（写真提供＝OSEN）IU

今回の寄付金は、京畿社会福祉共同募金会を通じて、楊平郡の「ハッピー分かち合い寄付金」として指定寄付され、生活に困窮する低所得脆弱階層のためにカスタマイズされた福祉事業に活用される予定だ。

これに先立ち、IUは2019年、家族が暮らす京畿道・楊平郡の田園住宅を30億ウォン（約3億円）で購入した。その後、2020年から楊平郡に対し、新型コロナウイルス対策支援をはじめ、祖父母と孫で暮らす家庭やひとり親世帯への生活費支援、「愛の練炭集め運動」を通じた冬季の暖房費支援など、毎年継続的に寄付活動を行い、地域社会に善良な影響力を与えている。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

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