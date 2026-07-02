LE SSERAFIMメンバーも楽曲に参加した音楽プロデューサーデュオ、2人とも結婚を準備中 | RBB TODAY

音楽プロデューサーデュオ GroovyRoomのパク・ギュジョンが、結婚の準備を進めている。

7月2日、あるメディアは、パク・ギュジョンが2026年秋に結婚すると報じた。

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報道によると、パク・ギュジョンの婚約者は一般女性で、最近結婚式の準備を進めながら、周りにそのことを知らせているという。

これに関して、同日、所属事務所AT AREA側は本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、「パク・ギュジョンが結婚の準備中であるのは事実」とコメントした。

（写真提供＝OSEN）左からパク・ギュジョン、イ・フィミン

これに先立ち、5月にGroovyRoomのイ・フィミンが恋人にプロポーズをしたというニュースが伝えられていただけに、パク・ギュジョンもまた結婚を伝えたことで、2人合わせておめでたい出来事を経験することになった。

なお、GroovyRoomは韓国を代表するプロデューサー兼アーティストとして、「Groovy, Everywhere」というサウンドロゴとともに、活発な音楽活動を続けている。

また、2024年にはガールズグループLE SSERAFIMのユンジンと歌手Crushとともに、コラボシングル『Yes or No』をリリースし、話題になった。

（記事提供＝OSEN）

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