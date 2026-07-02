TWS、SHIBUYA109と大型コラボ！「SHIBUYA109 × TWS SUMMER SALE」開催 | RBB TODAY

TWSが、SHIBUYA109をジャックする。

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、TWSをキャンペーンモデルに起用した「SHIBUYA109 × TWS SUMMER SALE」「MAGNET by SHIBUYA109 × TWS SUMMER SALE」を開催する。

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キャンペーンは、7月16日から7月31日まで、「SHIBUYA109渋谷店」「MAGNET by SHIBUYA109」、および「SHIBUYA109阿倍野店」（大阪府大阪市）で実施される予定だ。

期間中は、各施設の館内外にキャンペーンビジュアルが掲出されるほか、SHIBUYA109渋谷店でしか味わえないTWSオリジナルコラボメニューを販売。そのほか、POP-UP STOREのオープン、メンバーを選べるチェキなどが当たる豪華プレゼント企画も実施される。

メインビジュアル

さらに、TWS仕様のスペシャルフォトスポットの設置や館内BGMジャックなど、さまざまな企画が行われる予定だ。

① キャンペーンビジュアルを掲出

渋谷の街の象徴ともいえるSHIBUYA109渋谷店のビル外壁、通称「シリンダー」をはじめ、各施設の館内外にTWSのキャンペーンビジュアルが掲出される。

そのほか、SHIBUYA109渋谷店エントランスの大型サイネージ、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョン、MAGNET by SHIBUYA109エントランスサイネージ、SHIBUYA109阿倍野店の施設内サイネージなど、さまざまな場所で本企画のオリジナルキャンペーン動画が放映される。さらに、TWSメンバーのオリジナルコメント動画も、SHIBUYA109渋谷店・阿倍野店の館内で放映される。

SHIBUYA109渋谷店装飾イメージ

MAGNET by SHIBUYA109装飾イメージ

② SHIBUYA109渋谷店限定のTWSオリジナルコラボメニューを販売

SHIBUYA109渋谷店地下2階「MOG MOG STAND」の対象店舗にて、ここでしか味わえないTWS限定オリジナルコラボメニュー全9種が販売される。

また、コラボメニューを1点注文するごとに、ノベルティとして「SHIBUYA109 × TWS SUMMER SALE」オリジナルコラボピックが先着でプレゼントされる。ひとりではもちろん、友人や家族と一緒に、写真を撮りながら食事を楽しめる内容となっている。

※コラボメニューおよびコラボピックは、なくなり次第終了。

マイクッキーストア コラボメニューイメージ

ジョンズアイスクリーム コラボメニューイメージ

マリオンクレープ コラボメニューイメージ

③ 『TWS POP-UP STORE』が全国3カ所でオープン

本キャンペーンの開催を記念したTWSのPOP-UP STOREが、東京・大阪・福岡の3カ所でオープンする。

TWS Japan 2nd Single『SODA SODA』OFFICIAL MERCHANDISEや、『2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR’ IN JAPAN』OFFICIAL MERCHANDISEの販売を予定している。

④ 豪華プレゼント企画を実施

館内で3000円（税込）以上買い物をした人の中から抽選で、計16名にメンバーを選べるソロチェキなどが当たるプレゼント企画を実施する。

また期間中、館内で買い物をした人を対象に、「SHIBUYA109 × TWS SUMMER SALE」のキャンペーンビジュアルを使用した限定ノベルティを先着でプレゼントする。

さらにSHIBUYA109公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすることで応募できるプレゼント企画も行われる。抽選で計6名に、TWS POP-UP STOREアイテムがプレゼントされる。

併せてSHIBUYA109公式LINEでは、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントする。

⑤館内にスペシャルフォトスポットやメッセージボードが登場

SHIBUYA109渋谷店館内には、TWS仕様のスペシャルフォトスポットや、本キャンペーンの開催を記念したTWSへの応援メッセージボードが登場する。専用のメッセージカードに応援メッセージを自由に書き、SNSなどでシェアすることもできる。

さらに期間中、館内BGMをTWSがジャックする。買い物や食事をしながら、TWSの人気楽曲やメンバーによるオリジナルコメントを楽しめる。

なお、キャンペーンの詳細は、SHIBUYA109の特設ページで確認できる。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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