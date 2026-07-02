元カレと“ドロ沼破局”後、年上俳優と恋人繋ぎ！アイドル出身韓国女優、プリクラが話題 | RBB TODAY

ガールズグループGirl's Day出身の女優ヘリと俳優ファン・イニョプが、仲睦まじい“プリクラ”を公開し、目を引いている。

去る7月1日、ヘリは自身のSNSに、3歳年上のファン・イニョプと一緒に撮影したプリクラを投稿した。

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写真には、ヘリとファン・イニョプの甘い瞬間が収められている。互いに身体を寄せ合って恋人繋ぎをしたり、ハートを作ったり、頬を寄せ合ったりして、親密さを見せた。

それだけでなく、写真とともにフレームに書かれた「甘い恋」「血糖値が上がる恋」「チョコレートのような恋」という文言も、2人の親しい関係性を一層際立たせた。

（写真＝ヘリInstagram）左からヘリ、ファン・イニョプ

2人のこのような関係性は、ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』から生まれたものだ。ヘリとファン・イニョプは、同作で恋人役として共演。

最近公開された予告編やポスターを通じても甘いロマンスを予告していた2人は、今回のプリクラを通じて、本物の恋人のような雰囲気を漂わせ、作品への期待を高めた。

なお、ENAドラマ『君へと続く僕のドリーム！』は、来る7月13日22時に韓国で放送予定だ。日本では、U-NEXTで配信される。

また、ヘリは、7年交際を続けた俳優リュ・ジュンヨルと破局後、二股説などをめぐる騒動が取り沙汰された。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！～Miss Lee～』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

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