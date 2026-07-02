これぞ「眼福」…女優シン・ミナ＆『トッケビ』俳優コン・ユ、美しすぎる2SHOTが話題 | RBB TODAY

女優シン・ミナがと俳優コン・ユのツーショットが公開され、話題になっている。結婚後、シン・ミナのさらに美しくなった姿と、2人の自然な関係性が目を引いた。

去る7月1日、ファッション誌『ELLE Taiwan』の公式SNSには、シン・ミナの台湾訪問の様子を捉えた写真と動画が公開された。

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同誌は、「韓国の女優シン・ミナが初めて台湾を訪れた。美しい容姿とエレガントな魅力で愛されるシン・ミナが、来る9日のコレクションイベントに出席する」と紹介した。

公開された写真には、シン・ミナとコン・ユがあるブランドのイベントで並んでポーズをとる姿が収められている。コン・ユは、明るい笑みを浮かべてピースサインを作り、シン・ミナもまた自然な笑みを浮かべて、カメラを見つめた。

（写真＝『ELLE Taiwan』Instagram）左からコン・ユ、シン・ミナ

シン・ミナはオフショルダーのブルードレスに、華やかなダイヤモンドのネックレスとジュエリーを合わせ、優雅な雰囲気を漂わせた。存在感のあるアクセサリーも、彼女ならではの清純なイメージで見事に着こなし、感嘆を誘った。

2人のツーショットが公開されると、ネット上では「やばいビジュアル」「ドラマを撮っているかのよう」「2人の雰囲気がとても素敵」「眼福だ」などの反応が相次いだ。

なお、シン・ミナは10年にわたる公開恋愛の末、2025年12月に俳優キム・ウビンと結婚した。また、映画『瞳』（原題）の韓国公開を控えており、Disney+オリジナルドラマ『再婚承認を要求します』（原題）の公開も予定されている。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。

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