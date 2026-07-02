TWS、日本2ndシングル『SODA SODA』トラックリスト公開！ABC-MARTのCMソングにも起用 | RBB TODAY

TWSが、日本の夏を熱く盛り上げる。

7月2日、TWSは公式SNSを通じて、8月4日にリリースされる日本2ndシングル『SODA SODA』のトラックリストを公開した。

【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”

新譜には、同名タイトル曲をはじめ、収録曲『Palm Tree』と『If I'm S, Can You Be My N?』日本語バージョンの計3曲で構成されている。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

メンバーのギョンミン、ヨンジェ、ジフンが作曲に参加したタイトル曲『SODA SODA』は、まぶしい青春の記憶を大切に抱きしめ、前に進んでいくというメッセージを込めた楽曲だ。

同曲は、ABC-MARTのCMソングにも起用され、音源の一部が先に公開された。「君は弾けるSODA」「心を奪われそうだった笑顔」「この瞬間だってさ、永遠にしたいから」という初々しい歌詞とトレンディなシティポップの旋律が調和し、TWSならではの清涼感を届ける。

収録曲『Palm Tree』は、ヤシの木が広がる夏の海のゆったりとした雰囲気を盛り込んだサマーソングだ。また、2ndミニアルバムのタイトル曲『If I'm S, Can You Be My N?』は、日本語バージョンとして新たにアルバムに収録される。

本日（2日）日本デビュー1周年を迎えたTWSは、所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて「日本デビュー1周年を迎えられて本当に嬉しい。この1年間にいただいた大きな愛に心から感謝している」とし、「今年の夏は『SODA SODA』とともに、より特別で涼しい夏として記憶されることを願っている」と、ファンに向けた心のこもった思いを伝えた。

日本での彼らの活発な歩みは続く。7月1日に出演した特別音楽番組「2026 FNS歌謡祭 夏」（フジテレビ）では、4thミニアルバムのタイトル曲『OVERDRIVE』のステージを披露。スポーティーなスタイリングと安定したライブ、エネルギッシュなパフォーマンスで視聴者を魅了した。

今後は、4日に「THE MUSIC DAY 2026」（日本テレビ）、18日に「音楽の日2026」（TBS）に相次いで出演する。

さらに、8月7日には「めざまし WANGAN フェスティバル」、14日と16日には日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」のステージに立つ。8月末からは福岡、兵庫、神奈川を巡る日本ツアー「2026 TWS TOUR ‘24/7’ IN JAPAN」を開催し、日本列島の夏を熱く盛り上げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

■【写真】ヨンジェ、夜の渋谷に出没「一緒に歩きたい…」

■【写真】「AIですか?!」シンユ、“異次元ビジュアル”

■【写真】ドフン、“変装なし”で東京満喫