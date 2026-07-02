EVAN、『Ride or Die』パフォーマンス映像を公開！強烈なエネルギーで世界中のファンを虜に | RBB TODAY

EVAN（エヴァン）が、強烈なエネルギーに満ちたパフォーマンス映像で世界中のファンを熱く沸かせた。

EVANは7月1日、公式YouTubeチャンネルを通じて、デビューシングル『RIDE OR DIE』のタイトル曲『Ride or Die』のパフォーマンス映像を公開した。

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映像では、EVANの確かなステージ支配力が際立っている。彼は「どんな状況でも最後まで共にする運命的な関係」という楽曲のメッセージを、直感的かつドラマチックに表現している。

フォーメーションの外側から中心へと合流し、ダンサーたちと一体となっていく流れの中で、カメラは彼の動きを追いながら、パフォーマンスの起承転結を鮮やかに捉えている。

オルタナティブロックの特徴を織り込んだ振り付けも目を引く。ギターの弦のように体を弾ませるEVANのダイナミックな動きが、視覚的な快感を届ける。強烈なジェスチャーは、ワイルドで挑戦的な楽曲の雰囲気をさらに増幅させ、彼ならではのパフォーマンスの個性を強く印象づけている。

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『Ride or Die』は、ポップロックをベースにハイパーポップの要素を加えた、大衆性とトレンド感を兼ね備えた楽曲だ。相手への抑えきれない感情を、EVANの鋭いボーカルで表現している。

同曲は6月22日のリリース直後にBugsのリアルタイムチャートで1位を記録したのに続き、Melonの「HOT 100」（発売30日以内基準）で5位にランクインした。さらに、9カ国・地域のiTunes「トップソング」チャートで1位を記録し、中国Tencent Musicの週間韓国チャート（集計期間：6月22日～6月28日）でも1位にランクインし、世界的な人気を証明している。

なお、EVANは音楽番組をはじめ、さまざまな公演やコンテンツを通じて音楽ファンと交流している。

EVANは明日7月3日にKBS2『THE SEASONS～ソン・シギョンのミミニキャンディ』、4日にはKBS Cool FM『ガビのスーパーラジオ』に出演する。さらに、8月9日の『2026 SBS歌謡大典 Summer』、8月16日の『KCON LA 2026』、10月18日の『NOL FESTIVAL』など、韓国国内外の大型公演のステージにも立つ予定だ。

◇EVAN（ヒスン） プロフィール

2001年10月15日生まれ。本名イ・ヒスン。高校生のときにBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、一時はTOMORROW X TOGETHERのデビュー候補生に選ばれたことも。オーディション番組『I-LAND』を通じて、2020年11月、ENHYPENのメンバーとしてデビューした。2026年3月10日にグループから脱退。同年6月、『RIDE OR DIE』でソロデビューを果たした。

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