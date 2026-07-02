非公開挙式から4日、一般男性と電撃婚の韓国女優が“意味深投稿”？「望むものを得られない…」 | RBB TODAY

女優ムン・チェウォンの結婚後の近況に注目が集まっている。

ムン・チェウォンは7月2日、自身のSNSを更新した。

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投稿には、「望むものを得られないことが、時には驚くべき幸運であることを覚えておきなさい」という文章が書かれていた。

この文章は仏教の名言とされるもので、ムン・チェウォンは特別な説明を添えず、文章だけを投稿した。

今回の投稿は、ムン・チェウォンが6月28日に結婚してから初めて伝えた近況であるため、さらに関心が集まっている。仏教の名言を通じて、結婚後の心境を伝えたのではないかという解釈も出ている。

（画像＝ムン・チェウォンSNS）

ムン・チェウォンは去る6月28日、ソウル某所で一般男性と結婚式を挙げた。この日の結婚式は、一般人である新郎と両家の家族に配慮し、非公開で執り行われた。

これに先立ち、ムン・チェウォンは4月に交際報道なしで結婚を電撃発表した。さらに自筆の手紙で「家庭を築き、育んでいくことを思うと少し緊張もしますが、それ以上にときめきもあります。今後は、より多様な姿で活動していく計画を持っています」と結婚の感想を明かしていた。

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れサバ！』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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