BABYMONSTER、清涼感あふれる夏ビジュアル披露！新曲『I LIKE IT』のMVティーザー公開 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、涼しく爽やかな夏らしい雰囲気でファンを魅了する。

YGエンターテインメントは7月2日、公式SNSを通じて、BABYMONSTERの『I LIKE IT』のミュージックビデオティザーを公開した。

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この日公開されたティザーには、涼しく爽やかな夏の雰囲気が収められていた。BABYMONSTERのメンバーたちは、フレッシュで明るい魅力をまとい、夏らしい空気感を楽しんでいる。清楚で華やかなビジュアルとともに、心地よいエネルギーを届けた。

泡やシャボン玉、青い海とヨット、デニムスタイリングなどが加わり、夏にぴったりの涼しく爽快な雰囲気を完成。幸せそうなメンバーたちの表情は、この夏の暑さを吹き飛ばすサマーソングの誕生を予告しているようでもある。

（画像提供＝YGエンターテインメント）

『I LIKE IT』は、BABYMONSTERの3rdミニアルバム『CHOOM』の収録曲で、初々しい恋のときめきを明るく表現した楽曲だ。BABYMONSTERの瑞々しいエネルギーと爽やかな雰囲気で好反応を得ている。

なお、『I LIKE IT』ミュージックビデオの本編は7月6日0時に公開される。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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