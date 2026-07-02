汗ばんだ姿で魅惑的に…i-dle、真夏にぴったりなMV誕生へ！新曲『Gimme Dat Love』ティザー公開 | RBB TODAY

ガールズグループ i-dleが、2本目のミュージックビデオティザーを公開し、夏を盛り上げる準備をした。

7月2日、所属事務所CUBEエンターテインメントは、i-dleの公式SNSを通じて、9thミニアルバム『We made』のタイトル曲『Gimme Dat Love』のミュージックビデオティザー第2弾を公開した。

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動画には、ミヨンを筆頭にメンバーたちがクロースアップショットで非現実的な美しさと吸い込まれそうな眼差しを披露し、真夏に合った魅力を放つ姿が収められている。

赤い照明の下で、魅惑的な姿で視線を釘付けにした i-dle は、互いに強く惹かれ合う瞬間を、自信に満ち溢れた妖艶な佇まいで表現し、没入感を高めた。

（写真＝CUBEエンターテインメント）i-dle

『Gimme Dat Love』は、タイトルの通り「愛」をテーマに、言葉よりも早く訪れる本能的な愛の感情を、i-dle ならではの夏の感性で表現した。ラテンシーンで活躍中のプロデューサー、ダラモラとサマンサ・カマラが共同制作し、完成度を高めた。

なお、i-dleの9thミニアルバム『We made』は、来る7月6日にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

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