&TEAM・マキ、あのディズニーキャラと2ショット!?“異次元スタイル”に「アニメから飛び出してきた」の声 | RBB TODAY

&TEAMのマキが、圧倒的なスタイルを披露した。

7月1日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、「トイ・ストーリー5」というコメントとともに写真が投稿された。

【写真】マキの異次元スタイル

公開された写真には、ディズニー映画『トイ・ストーリー5』の公開を控えて行われたジャパンプレミアに出席したマキの姿が収められている。

マキは、黒のシャツにワイドパンツを合わせたオールブラックコーデを披露。180cmを超える長身が際立つファッションで、異次元のスタイルを見せつけた。さらに、『トイ・ストーリー』のキャラクター、バズ・ライトイヤーとの2ショットでは、腕を組んだおそろいのポーズと凛々しい表情で視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「スタイルよすぎ」「かっこいい」「バズと身長一緒」「アニメから飛び出してきたような美男子」「魅力爆発してる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

なお、映画『トイ・ストーリー5』は7月3日に全国公開される。

また、マキが所属する&TEAMは、自身2度目となるアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中。9月5日・6日には埼玉県のベルーナドームで、デビュー後初となる単独ドーム公演を開催する予定だ。

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