キムタクとも共演の2PM・テギョン、“愛妻家”な一面を公開？新婚生活の近況に注目「ラブラブ」 | RBB TODAY

木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのオク・テギョンが、“愛妻家”な一面をのぞかせた。

新婚生活を送る彼が、妻のために手料理に挑戦した。

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7月2日、オク・テギョンは自身のSNSを通じて、自宅で料理に挑戦する近況を伝えた。

公開された写真では、オク・テギョンが「今日のメニュー、豚肉の甘辛炒め」という文とともに、自ら作ったとみられるおいしそうな料理を公開している。

写真を見たファンからは「ソー・スウィート」「豚肉の甘辛炒めのビジュアルを見ると、ご飯2杯はあっという間にいけそう」「可愛すぎる。ラブラブな新婚」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝テギョンSNS）

（写真＝テギョンSNS）

なお、オク・テギョンは長い交際の末、今年4月に4歳年下の一般女性と結婚した。

（記事提供＝OSEN）

◇テギョン プロフィール

1988年12月27日生。2PMのメインラッパー、俳優としても活躍。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年には木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』に出演。2026年4月24日、一般女性と結婚。

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