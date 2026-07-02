Stray Kids、ソウル5公演が“全席完売”！新ワールドツアー開幕前から圧倒的人気を証明 | RBB TODAY

Stray Kidsが圧倒的な人気を証明した。

ソウルコンサートが、またも全公演全席完売を記録した。

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JYPエンターテインメントは7月2日、「Stray Kidsが7月25日からソウル松坡区のオリンピック公園KSPO DOMEで開催する新ワールドツアー『Stray Kids World Tour ‘RUN IT’』が、全公演全席完売を記録した」と明らかにした。

Stray Kidsは7月25日、26日、29日、8月1日、2日にソウルでワールドツアーの幕開け公演を行う。

全5回にわたって行われる今回の公演は、ファンクラブ先行販売を皮切りに、7月1日に一般販売が行われ、全席完売となった。5回の公演をすべて完売させ、Stray Kidsの人気を改めて証明した。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）

今回のワールドツアーは、Stray Kidsが昨年10月に仁川アシアド主競技場で幕を下ろした「dominATE」以来、約9カ月ぶりに行う新たなツアーだ。Stray Kidsはソウルを皮切りに、日本、香港、台湾、タイ、シンガポールなどで公演を続ける。

特にStray Kidsは今回のツアーで、海外男性アーティストとして史上初めて東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を行い、その存在感を証明する。

なお、Stray Kidsは新ワールドツアーとともに、8月7日13時に新ミニアルバム『THIS & THAT』をリリースし、カムバックする。

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