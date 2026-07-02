兵役中のチャウヌ、カトリック信者になっていた…「洗礼を受けた」と事務所が認める | RBB TODAY

ASTRO・チャウヌが“新たな名前”を授かった。

軍服務中の彼が、カトリックの洗礼を受けたことがわかった。

【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”

チャウヌの所属事務所Fantagio側は7月1日、「チャウヌが6月にカトリックの洗礼を受けたのは事実だ」と明らかにした。

この日、韓国メディア『ニュース1』の報道によると、チャウヌは先月、軍服務中の宗教活動の一環として、営内で執り行われた儀式に参加し、カトリックの洗礼を受けた。洗礼名は使徒ヨハネだ。

これに先立ち、チャウヌは2023年にドラマ『アイランド』で、バチカン最年少の悪魔祓い司祭であり、胸の痛む事情を抱えた「ヨハン」役を演じたこともある。

（写真提供＝OSEN）チャウヌ

なお、チャウヌは2025年7月に陸軍現役で入隊し、軍楽隊で服務しているなか、今年初めに脱税疑惑に巻き込まれた。

入隊前、チャウヌがソウル地方国税庁調査4局から脱税の疑いで厳しい調査を受け、200億ウォン（約20億円）を超える追徴課税を通知されていた事実が遅れて明らかになったのだ。

その後、チャウヌは国税庁の決定に不服として「課税前適否審査」を請求したが、最終的に謝罪とともに追徴金130億ウォン（約13億円）を全額納付した。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

■チャウヌへの視線は冷たいまま「印象が悪くなったから…」

■「助けてくれ」チャウヌ、軍隊で弱音吐露？メンバーへのメッセージ

■【画像】軍広報の顔になるはずが…韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”