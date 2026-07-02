K-POPガールズグループ初！LE SSERAFIM、米大型音楽フェス出演決定　BTSら豪華ラインナップに合流 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、K-POPガールズグループ史上初となる快挙を成し遂げた。

米大型音楽フェスティバルへの出演を決め、北米での存在感を改めて示した。

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7月2日、所属事務所SOURCE MUSICは「LE SSERAFIMが、アメリカのオンラインラジオプラットフォームiHeartRadioの大型音楽フェスティバル『2026 iHeartRadio Music Festival』のステージに立つ」と発表した。

（写真提供＝SOURCE MUSIC）LE SSERAFIM

LE SSERAFIMが出演するフェスティバルは、9月19日（現地時間）に米ラスベガスのT-モバイル・アリーナで開催される。同フェスティバルの出演ラインナップには、BTSやカーディ・B、スヌープ・ドッグなど世界的アーティストが名を連ねている。

LE SSERAFIMは、K-POPガールズグループとして初めて『iHeartRadio Music Festival』に参加する。また一つ“初”の記録を加え、北米での人気を証明した。

『iHeartRadio Music Festival』は、iHeartRadioが毎年開催するアメリカを代表するイベントだ。公演は全米150以上のiHeartMediaラジオ局で生中継されるほか、Disney+やHuluでもライブ配信される予定だ。

LE SSERAFIMは昨年、北米7都市で初のツアーを成功裏に開催し、現地ファンと交流した。7月11日・12日には、仁川インスパイアアリーナで2度目のワールドツアー『LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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