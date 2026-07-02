小顔で高身長…俳優クォン・サンウのイケメン息子、母が公開した近況が話題「父の生き写しだ」 | RBB TODAY

女優ソン・テヨンが、アメリカでの穏やかな日常を共有したなか、父親で俳優のクォン・サンウにそっくりな息子の急成長した近況を公開した。

7月2日、ソン・テヨンは自身のSNSを通じて、アメリカで過ごしている多彩な日常が収められた複数枚の写真を投稿した。

【写真】クォン・サンウの息子、父の生き写し

公開された写真のなかのソン・テヨンは、異国情緒にあふれていながらも、穏やかな雰囲気が漂うアメリカを背景に、ゆったりとした時間を満喫している。すらっとしたプロポーションと洗練されたファッションセンス、そして変わらぬ美貌が視線を釘付けにしている。

（写真＝ソン・テヨンInstagram）

特に目を引いたのは、息子ルッキ君の登場だった。写真のなかの息子は、父親のクォン・サンウの完璧な遺伝子をそのまま受け継いだかのように、すでに身長182cmを誇る完成されたスタイルを披露し、人々を驚かせた。

「クォン・サンウの生き写し」という言葉にふさわしく、父親の見事なDNAの力を体現した、端正な容姿が感嘆を誘う。

なお、ソン・テヨンは2008年に俳優クォン・サンウと結婚し、2人の子供がいる。現在は子供たちの教育のためにアメリカ・ニューヨークで暮らしており、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」を通じて、日常を親しみやすく共有している。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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