上も下もピッタピタ！韓国アイドル出身女優、“超密着”ウェアから浮き出る曲線美「目のやり場に…」 | RBB TODAY

IZ*ONE出身のカン・ヘウォンが、抜群のプロポーションで視線を奪った。

カン・ヘウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

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公開された写真には、ブラウンのセットアップウェアに身を包んだヘウォンの姿が収められている。日差しが降り注ぐ街角で自然体なポーズを取り、清楚で落ち着いた雰囲気を漂わせた。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「目のやり場に…」「スタイル神」「本当にカワイイ」などのコメントが寄せられている。

なお、カン・ヘウォンは今年1月に放送されたドラマ『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～』に出演。日本の俳優・赤楚衛二との共演で話題を集めた。

（写真＝カン・ヘウォンInstagram）

◇カン・ヘウォン プロフィール

1999年7月5日生まれ。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。端正な顔立ちと抜群のスタイルで完璧なビジュアルを誇る一方、食べ物に目がないという意外な一面も。2021年4月のIZ*ONE解散後は女優として、ドラマ『青春ブロッサム』『少年時代 -恋と涙と青春と-』『善意の競争』『キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう』などに出演した。

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