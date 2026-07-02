危険なミニ丈“お座りポーズ”…ベル、圧巻スタイルに視線釘付け「爆美女」「最高です」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、抜群のスタイルを披露した。

ベルは最近、グループの公式インスタグラムを更新し、「ファンミーティングツアー終了」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ベル、ミニ丈“お座りポーズ”

公開された写真には、舞台裏で撮影されたベルの姿が収められている。ベルはブラウンのワンショルダートップスにチェック柄のミニスカートを合わせ、キュートな魅力を発揮。一方で、タイトなトップスからは圧巻のスタイルが際立ち、ミニ丈でしゃがむ大胆なポーズが見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「爆美女」「かわいい」「最高です」「本当に美しい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ベルが所属するKISS OF LIFEは6月27日、千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催した。

◇ベル プロフィール

2004年3月20日生まれ。本名シム・ヘウォン。アメリカ・ワシントン州出身で韓国の有名歌手シム・シンを父に持つ。元々は作詞・作曲家として活動し、代表曲としてLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN（feat.Nile Rodgers）』などがある。グループではメインボーカルを担当し、ハスキーで高音のホイッスルボイスが特徴。

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