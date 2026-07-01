“男性向け雑誌”のモデル出身、韓国ユーチューバーが婚前妊娠説に口開く「何が悪いの？」 | RBB TODAY

ユーチューバーのパク・ミンジョンが婚前妊娠説を否定した。

7月1日、パク・ミンジョンは自身のSNSを更新した。

【写真】かなり“デカい”パク・ミンジョン

「最近よく受ける質問。婚前妊娠？違います。もし本当に妊娠していたら、たまにビールを飲んだりできなかったでしょう。でも、もし授かったとしたら本当に祝福だと思います。私ももうそういう年齢なので」とつづり、婚前妊娠説に反論した。

あわせて、クロップド丈のトップスを着用した写真も公開し、妊娠していないことをアピールしている。

（画像＝パク・ミンジョンInstagram）

さらに、「単なる好奇心からではなく、“妊娠したから結婚したんだね（笑）”という人が本当に多くて悲しい」と心境を吐露。「それに、婚前妊娠の何が悪いの？今は結婚年齢もどんどん上がっているし、むしろ祝福すべきであり、結婚準備の一つのようなもの。責任感の表れでもあると思う」と自身の考えを明かした。

また、新婚旅行についての質問には、「すぐには行きません。9月に行く予定です。彼と結婚の話をしながら、どこへ行こうかとずっと考えていたんですが、お互いに絶対行きたい場所が特になくて。（私はもともとモルディブに行きたかったけど、“退屈な天国”だと聞いて諦めました…）話し合った結果、最終的にトルコとギリシャに行くことになりました」と説明した。

男性向け雑誌『MAXIM』のモデルとして活動し、現在はユーチューバーのパク・ミンジョンは最近、登録者数104万人を誇るYouTubeチャンネル「Hot Sauce（ホットソース）」を運営するソン・ヒョンジュと結婚した。

（写真＝パク・ミンジョンInstagram）結婚式の様子

発表当時、パク・ミンジョンは、「祝福してくださったすべての方々、本当にありがとうございます。直接足を運んでお祝いしてくださった方々はもちろん、遠くから温かい気持ちと優しい言葉で祝福してくださったファンの皆さんにも心から感謝しています。いただいた祝福と応援を忘れず、お互いを大切にし尊重しながら、仲良く幸せに暮らしていきます」と結婚の感想を伝えていた。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】えげつない谷間も…かなり“デカい”パク・ミンジョン

■【写真】下乳丸見えのインフルエンサー

■【写真】ビンビン巨乳のインフルエンサー