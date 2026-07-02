腰まわりのスキマに釘付け…アリン、“布面積少なめ”衣装で大胆肌見せ「キワドい」「眼福」 | RBB TODAY

OH MY GIRLのメンバーで女優としても活躍するアリンが、洗練された美貌を披露した。

アリンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真でアリンは、ブラックのノースリーブトップスに同系色のボトムスを合わせたシックな装いを披露。ウエストや腰まわりがのぞくデザインが、アリンの華奢なスタイルを際立たせている。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「眼福」「スタイル良すぎる」「きわどい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝アリンInstagram）

なお、アリンが所属するOH MY GIRLは、2027年上半期のリリースを目標に新アルバムの準備を進めているという。

◇アリン プロフィール

1999年6月18日生まれ。本名チェ・イェウォン。韓国・釜山出身。小学生のころから歌手を夢見て、両親を説得し、WMエンターテインメントのオーディションを受けて見事合格。2015年にOH MY GIRLのメンバーとしてデビューした。グループ内では末っ子の愛されキャラ。サブボーカル及びリードダンサーを務めている。2020年、ウェブドラマ『少女の世界』で女優デビューも果たし、2022年のドラマ『還魂』で女優としてのポテンシャルを発揮した。真っ白な肌と美貌で女性人気も高い。

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