W杯出場で出産に立ち会えず…韓国代表GKキム・スンギュ、生後26日の娘と対面　妻は美人モデル | RBB TODAY

韓国サッカー代表のGKキム・スンギュが、ワールドカップを終えて帰国した。

そしてようやく、生後間もない娘を初めて胸に抱いた。

【写真】キム・スンギュの美人妻、大胆スイムウェア姿

キム・スンギュの妻でモデルのキム・ジンギョンは6月30日、特別なコメントを添えず、足跡とハートの絵文字とともに1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、男性が生まれたばかりの赤ちゃんを大切そうに抱いている姿が収められている。

顔は公開されていないが、キム・ジンギョンが夫キム・スンギュと娘の感激の初対面をカメラに収めたものとみられる。キム・スンギュが、生まれてまだ1カ月も経っていない小さな娘を両腕で慎重に抱く姿が視線を奪った。

（写真＝キム・ジンギョンSNS）

キム・スンギュは「FIFAワールドカップ2026」に韓国代表として出場していたため、妻キム・ジンギョンの出産時にそばにいることができなかった。キム・ジンギョンは夫が不在のなか一人で出産し、キム・スンギュはその間、メキシコからビデオ通話で娘の顔を見ながら、会いたい気持ちを募らせていたという。

グループA第1戦の韓国対チェコ戦でキム・スンギュがスーパーセーブを見せて活躍すると、キム・ジンギョンのSNSには「お父さんが国を救った」と祝福メッセージが相次いだ。しかし、韓国は惜しくも1勝2敗でグループリーグ敗退となり、決勝ラウンド進出を逃したため、代表チームは早めに帰国した。

なお、モデル出身のキム・ジンギョンは2024年にキム・スンギュと結婚し、6月4日に第1子となる娘を出産した。現在、キム・スンギュはFC東京に所属している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】キム・スンギュの美人妻、沖縄で見せた大胆ビキニSHOT

■「日本がうらやましい…」サッカー韓国代表に芸能界も怒り

■【注目】“殺害予告”まで…W杯敗退で韓国代表監督に国民の怒りが爆発