「メロすぎます」TXT・テヒョン、日本ファンを見守る姿に反響！“彼氏感”あふれる神戸オフショット | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のテヒョンが、日本でのオフショットを公開した。

テヒョンは6月30日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】「メロすぎ」テヒョン、日本ファンを見守る姿

公開された写真には、6月24日に兵庫で行われたファンコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」の会場、GLION ARENA KOBE周辺を散策するテヒョンの姿が収められている。

テヒョンはポロシャツに白のパンツを合わせ、爽やかなビジュアルを披露した。カメラを見つめる優しい眼差しと自然体の姿が“彼氏感”を漂わせ、見る者を虜にした。また、コンサート会場に入場するファンを見守る温かい様子も公開し、注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「彼氏感」「うわあ！見てたの!?」「本当に愛おしい」「メロすぎます」「普通に外を出歩いてる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝テヒョンInstagram）

（写真＝テヒョンInstagram）

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは、6月24日にGLION ARENA KOBEで「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」の最終公演を行った。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。

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