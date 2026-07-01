SUPER JUNIORイトゥク＆ヒチョル、新ユニット「SUPER JUNIOR-83z」で7月13日デビュー決定！ | RBB TODAY

SUPER JUNIORのヒチョルとイトゥクが、新たなユニットとして始動する。

正式デビューは7月13日だ。

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SMエンターテインメントは7月1日、「イトゥクとヒチョルが結成したSUPER JUNIOR-83zが、13日に1stミニアルバム『Promise』を発表し、正式デビューする」と明らかにした。

SUPER JUNIOR-83zは、1983年生まれのイトゥクとヒチョルが結成した新ユニットで、4月には正式デビューとファンコンツアー「1983」の開催が発表され、大きな期待を集めていた。

異なる魅力を持つイトゥクとヒチョルならではの意外な相性で、一味違う魅力を見せてくれるものと期待されている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

今回のアルバムには、同名タイトル曲『Promise』と『ONSAEMIRO』をはじめ、全6曲が収録される。『ONSAEMIRO』は、SUPER JUNIORのデビュー20周年ワールドツアーアンコール公演で先行公開された楽曲だ。

なお、SUPER JUNIOR-83zは正式デビューとともに、ソウル、東京、バンコク、香港、クアラルンプール、マカオ、高雄、シンガポール、台北でファンコンツアーを行う。

◇イトゥク プロフィール

1983年7月1日生まれ。本名パク・ジョンス。2000年に姉とでかけた明洞（ミョンドン）でスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントの練習生に。2003年に同じくSUPER JUNIORのドンヘと共に5人組グループに加入したが、グループ自体の企画が中止となった。その後、2005年にSUPER JUNIORとしてデビューし、最年長メンバーであることからリーダーを担当している。MCのスキルに長けており、多種多様なバラエティ番組でその実力を発揮している。

◇ヒチョル プロフィール

1983年7月10日生まれ。韓国・江原道出身。SMエンターテインメントで約3年間トレーニングを受け、2005年のドラマ出演によって芸能界入り。それから8カ月後にK-POPグループSUPER JUNIORのメンバーに加わった。韓国芸能界きっての美形顔と自由奔放な性格の持ち主。その個性的なキャラクターがバラエティ番組で生かされ、高い知名度を誇るようになる。日本のサブカルチャーオタクとしても有名。2020年1月にTWICE・モモとの交際を認めたが、2021年7月に破局した。

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