イ・ドンウク×岡田将生が共演！韓国ドラマ『殺し屋たちの店２』会見で和気あいあいトーク | RBB TODAY

韓国ドラマ『殺し屋たちの店 2』の制作発表会が7月20日、ソウル市・永登浦区で行われ、イ・グォン監督、イ・ドンウク、キム・ヘジュン、チョ・ハンソン、クム・ヘナ、キム・ミン、今シーズンから参加した岡田将生、玄理、チョン・ユンハが登壇した（同作は7月よりディズニープラス スターにて配信中）。

同作は、叔父ジンマンからオンライン武器販売店「マーダーヘルプ」を託された大学生ジアンが、傭兵集団「バビロン」の襲撃から命と店を守るため戦うサバイバル・サスペンス。シーズン1は『ニューヨーク・タイムズ』の「2024年ベストインターナショナルショー」にアジア作品で唯一選出されるなど高い評価を受けた。

(C) 2026 Disney and its related entities

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今シーズンは「反撃」をテーマに「マーダーヘルプ」と「バビロン」の全面戦争が描かれるが、フォトセッションではイ・ドンウクが指ハートを披露したり、愛嬌を振りまいたりと終始リラックスモード。会見のために渡韓した岡田は、紺のスーツに縁なし眼鏡を合わせたスタイリッシュな装いで登場し、視線を集めた。

イ・グォン監督は「シーズン2はオリジナルストーリー。『すべての攻撃には反撃がある』という言葉を軸に、前作で残された謎を解き明かしていく」と説明し、「ジアンの成長にも注目してほしい」と語った。

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ジンマン役のイ・ドンウクは「シーズン1を超える作品にしなければならないというプレッシャーがあった」と明かし、「現在のジアンとの感情のやり取りがより深く描かれる」と見どころを紹介。キム・ヘジュンも「叔父を理解していくジアンの心の変化を見てほしい」と呼びかけた。

韓国作品初出演となる岡田は、バビロン日本支部の実力派キラーJ役でアクションに初挑戦。「アクションは単なる動きではなく会話だと教わり、その面白さに魅了されました」と笑顔を見せた。玄理は姉Q役について「冷徹なキラーではなく、弟のJをはじめ仲間を気遣う温かなリーダー」と語り、役作りのため5キロ増量したことを明かした。

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インタビューでは撮影現場の和やかな雰囲気も披露された。岡田は「韓国ではスタッフとキャストが毎食一緒に食事をする文化が印象的だった」と振り返り、辛い料理が苦手な岡田を共演者たちが気遣ってくれたエピソードも明かされた。

またシーズン3の可能性について質問が飛ぶと、イ・グォン監督は「もちろん考えている」と回答。するとイ・ドンウクは「やれと言われれば、いつでもやります。準備はできています」とユーモアたっぷりに語り、会場を笑いに包んだ。

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