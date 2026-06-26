広瀬アリス、推し・花江夏樹の35歳の誕生日を全力で祝福！「魂の叫び来たー！」と反響 | RBB TODAY

俳優の広瀬アリスが26日、Xを更新。推しである声優の花江夏樹の35歳の誕生日を全力で祝福した。

広瀬は「推しがぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ本日ぅぅぅうぅうぅ生誕35周年をぉぉおおおおぉぉぉ迎えられましたぁぁぁぁぁあぁぁあああああああ！！！！」と花江の35歳の誕生日を絶叫風に報告。花江はXで、自身の誕生日を妻手作りのフルーツタルトと愛娘の歌でお祝いしてもらったと投稿している。広瀬は「大大大幸せな一年にぃぃいぃぃぃぃぃなりますようにぃぃぃぃぃぃいい！かんぱぁぁぁぁあああぁぁぁぁぁぁい！！！！！！！！！！！」と全力で祝福した。

広瀬の推しへ向けた全力のお祝いに、ファンも反応。「アリスさんの魂の叫びきたー！！」「アリスちゃん、文字から溢れ出るオタクの限界突破感が最高すぎるｗｗｗ」「流石、アリス様。推しへの愛がみっちみちに詰まっているのが分かります。」といったコメントが寄せられている。

※広瀬アリスが花江夏樹の誕生日を全力でお祝いする投稿