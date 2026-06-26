「モヤモヤさまぁ～ず2」19周年SP放送！夏の名作エピソードを集めた“ドイヒー事件簿”大放出！ | RBB TODAY

テレビ東京で毎週土曜午前11時30分に放送中の「モヤモヤさまぁ～ず2」が、2007年4月のレギュラー放送スタートから丸19年を迎えた。

この“区切りの悪いモヤモヤ19周年”を記念して6月27日（土）午前11時30分から「モヤモヤさまぁ～ず2 夏のドイヒー事件簿SP」の放送が決定した。

（ｃ）テレビ東京

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同スペシャルは、さまぁ～ずと5人のアシスタントが経験してきた「18回の夏」に巻き起こった名場面・珍事件を大放出する特別企画。「ワキ汗パラダイス」「水風船バトル」「ブラジルスキ？」など番組史に燦然と輝く名シーンが続々登場する。

普段はロケ内容をすぐに忘れてしまうというさまぁ～ずも、ほとんどの場面を強烈に覚えていたというが、唯一覚えていなかったのが2013年のハワイで巻き起きた「ベトベト・フルーツ事件」。番組で明かされるその内容も見どころとなっている。

（ｃ）テレビ東京

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さらに放送に合わせて「夏のモヤさま名作エピソード」4話がTVerで特別配信される。地上波放送終了直後の6月27日（土）12時15分から一挙配信される。内容は以下の通りだ。

①初の水風船バトル勃発！祐天寺（2008年9月5日OA）

②モヤさまHAWAII 2009（2009年7月5日OA）

③モヤさまHAWAII 2013（2013年6月9日OA）

④真夏恒例！水風船バトルが勃発 千葉・柏（2024年8月17日OA）

水風船バトルが初めて勃発した2008年の祐天寺回、そして田中アナが最後の水風船バトルになった2024年の千葉・柏回。ハワイ編は番組が初めてノースショア方面に赴き伝説の「三村の石鹸事件」が勃発した2009年の回と、就任したての狩野アナの初々しい姿が楽しめる2013年の回の4本となっている。とくに初代アシスタント・大江麻理子時代の2008 年「祐天寺回」はモヤさまの深夜時代の荒々しさに溢れた放送回となっており必見だ。

懐かしい視聴者も、最近「モヤさま」を知った視聴者も楽しめる“夏のモヤさま史”を振り返る保存版スペシャルとなっている。