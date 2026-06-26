加藤茶・綾菜夫妻が結婚15周年！氷川きよしがお祝いのお花とメッセージカードをプレゼント！ | RBB TODAY

25日、加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜がインスタグラムを更新。結婚15周年を迎えたことを報告した。
綾菜は「結婚15周年を迎えました」と報告。「私達は全く忘れてました...すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。」と、歌手の氷川きよし（KIINA）からお花とメッセージカードでお祝いされたことを明かした。投稿には氷川から贈られたピンクのフラワーアレンジメントと、メッセージカードの写真が添えられている。メッセージカードには「結婚15周年おめでとうございます。万歳！世界一の夫婦絆は永遠。ご主人、絶対に健康でいてください！ずっと背中をみせてください。」と綴られている。氷川は加藤夫妻を気にかけているそうで、綾菜は氷川のことを「冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり 野菜を沢山くれたり優しすぎる人です」と評した。
この投稿にファンからは「結婚15周年おめでとうございます これからも末長く幸せに暮らしてください」「おめでとうございます！憧れのご夫婦ですKIINAちゃんとの関係性も好きすぎます…」と祝福のコメントが寄せられている。
“45歳差”加藤茶・綾菜夫妻が大人なウエディング姿に！結婚15年目で改めて愛を誓い合う | RBB TODAY
加藤茶と綾菜夫妻は結婚15年でバウリニューアルを行い、絆と愛を再確認。世間や困難を乗り越え、未来への誓いを交わした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/21/235354.html続きを読む »
加藤茶＆綾菜夫妻と鈴木奈々、初競り“3500万円”の高級ウニを堪能！ | RBB TODAY
加藤茶夫妻と鈴木奈々が3500万円の高級ウニ丼を楽しみ、新年の縁起物として絶賛した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/10/242110.html続きを読む »
KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025～KIINA'S LAND～（DVD） - 氷川きよし [DVD]
￥6,986
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥6,986
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)