加藤茶・綾菜夫妻が結婚15周年！氷川きよしがお祝いのお花とメッセージカードをプレゼント！ | RBB TODAY

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加藤茶・綾菜夫妻が結婚15周年！氷川きよしがお祝いのお花とメッセージカードをプレゼント！

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加藤茶、加藤綾菜【写真：竹内みちまろ】
  • 加藤茶、加藤綾菜【写真：竹内みちまろ】

　25日、加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜がインスタグラムを更新。結婚15周年を迎えたことを報告した。

　綾菜は「結婚15周年を迎えました」と報告。「私達は全く忘れてました...すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。」と、歌手の氷川きよし（KIINA）からお花とメッセージカードでお祝いされたことを明かした。投稿には氷川から贈られたピンクのフラワーアレンジメントと、メッセージカードの写真が添えられている。メッセージカードには「結婚15周年おめでとうございます。万歳！世界一の夫婦絆は永遠。ご主人、絶対に健康でいてください！ずっと背中をみせてください。」と綴られている。氷川は加藤夫妻を気にかけているそうで、綾菜は氷川のことを「冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり　野菜を沢山くれたり優しすぎる人です」と評した。

　この投稿にファンからは「結婚15周年おめでとうございます　これからも末長く幸せに暮らしてください」「おめでとうございます！憧れのご夫婦ですKIINAちゃんとの関係性も好きすぎます…」と祝福のコメントが寄せられている。

※加藤綾菜が結婚15周年を報告する投稿


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