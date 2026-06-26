加藤茶・綾菜夫妻が結婚15周年！氷川きよしがお祝いのお花とメッセージカードをプレゼント！ | RBB TODAY

25日、加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜がインスタグラムを更新。結婚15周年を迎えたことを報告した。

綾菜は「結婚15周年を迎えました」と報告。「私達は全く忘れてました...すると...KIINAから記念日おめでとうとお花が届きました。」と、歌手の氷川きよし（KIINA）からお花とメッセージカードでお祝いされたことを明かした。投稿には氷川から贈られたピンクのフラワーアレンジメントと、メッセージカードの写真が添えられている。メッセージカードには「結婚15周年おめでとうございます。万歳！世界一の夫婦絆は永遠。ご主人、絶対に健康でいてください！ずっと背中をみせてください。」と綴られている。氷川は加藤夫妻を気にかけているそうで、綾菜は氷川のことを「冬はカトちゃん風邪引かないように毛布くれたり 野菜を沢山くれたり優しすぎる人です」と評した。

この投稿にファンからは「結婚15周年おめでとうございます これからも末長く幸せに暮らしてください」「おめでとうございます！憧れのご夫婦ですKIINAちゃんとの関係性も好きすぎます…」と祝福のコメントが寄せられている。

※加藤綾菜が結婚15周年を報告する投稿