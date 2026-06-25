 花田藍衣、AKB48側の「坊主にしろとは言っていない」に反論「何年かかってでも戦う」 | RBB TODAY
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花田藍衣、AKB48側の「坊主にしろとは言っていない」に反論「何年かかってでも戦う」

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　AKB48を契約解除となった花田藍衣が24日、Xを更新。AKB48側の「坊主にしろとは言っていない」という主張に反論し、何年かかっても戦うと表明した。

　花田は「事の発端は私のアイドルとしての自覚に欠ける行動であり、即契約解除でも仕方ない出来事だったと思います。改めて謝罪させて頂きます。本当に申し訳ありませんでした。」と自分の非は認めた。その上で「そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。」と事務所に反論。「何年かかってでも戦っていきます。」と事務所側と争う姿勢を見せた。AKB48側は、坊主にしろと言った事実はないとしている。

　また花田は前日に坊主頭になった動画を投稿しているが、坊主にしては髪が長いのではとSNSで指摘されたことについて「これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです」と釈明している。

　この投稿にファンからは「すべての発端は自分。誰かのせいにしてはいけないよ。」「19期の同期の皆や残された他のAKBメンバーのこと考えてあげて。お互い不幸になる道を歩むことはない。」「めいちゃんにも 言い分はきっと 沢山あるね！負けないで戦って」と批判や励ましの言葉など、賛否両論のコメントが寄せられている。

※花田藍衣が事務所に「何年かかっても戦う」と反論した投稿


AKB48・花田藍衣が契約解除「特定のファンとの繋がりがあった」 | RBB TODAY
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AKB48の花田藍衣が契約解除された。体調不良を理由に活動休止していたが、特定のファンとの複数回の接触が発覚したことが契約解除の原因。花田は偶然2度だけと主張しているが、関係者のヒアリングで複数回会っていたことが判明している。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/06/23/249770.html続きを読む »

花田藍衣、坊主頭で涙ながらに契約解除の経緯を語る「外にも出られず、死にたいって思う日々が続きました」 | RBB TODAY
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AKB48を契約解除された花田藍衣が、坊主頭で謝罪動画を公開。ファンとの私的な接触が発覚し、運営から坊主にするよう強要されたと主張。運営の対応に苦しみ、Xでの投稿後に配信を止められたため、真実をファンに伝えるために動画公開に至ったと説明した。
https://s.rbbtoday.com/article/2026/06/23/249771.html続きを読む »

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