花田藍衣、AKB48側の「坊主にしろとは言っていない」に反論「何年かかってでも戦う」 | RBB TODAY

AKB48を契約解除となった花田藍衣が24日、Xを更新。AKB48側の「坊主にしろとは言っていない」という主張に反論し、何年かかっても戦うと表明した。

花田は「事の発端は私のアイドルとしての自覚に欠ける行動であり、即契約解除でも仕方ない出来事だったと思います。改めて謝罪させて頂きます。本当に申し訳ありませんでした。」と自分の非は認めた。その上で「そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。」と事務所に反論。「何年かかってでも戦っていきます。」と事務所側と争う姿勢を見せた。AKB48側は、坊主にしろと言った事実はないとしている。

また花田は前日に坊主頭になった動画を投稿しているが、坊主にしては髪が長いのではとSNSで指摘されたことについて「これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです」と釈明している。

この投稿にファンからは「すべての発端は自分。誰かのせいにしてはいけないよ。」「19期の同期の皆や残された他のAKBメンバーのこと考えてあげて。お互い不幸になる道を歩むことはない。」「めいちゃんにも 言い分はきっと 沢山あるね！負けないで戦って」と批判や励ましの言葉など、賛否両論のコメントが寄せられている。

※花田藍衣が事務所に「何年かかっても戦う」と反論した投稿