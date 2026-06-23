AKB48・花田藍衣が契約解除「特定のファンとの繋がりがあった」 | RBB TODAY

23日、AKB48の花田藍衣が契約解除になったことを所属事務所が発表した。

AKB48公式サイトは、「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と花田の契約解除を報告。花田は5月1日より体調不良のため活動休止していた。

事務所によれば、活動休止後、特定のファンとの繋がりが発覚したとのこと。花田本人は偶然2度だけ会ったと説明しているが、関係者へのヒアリングで該当のファンには複数回会っていることが判明しているという。事務所としては具体的な復帰に向け本人との話し合いを希望していたが、花田から話し合いを拒絶。花田の代理人弁護士を通じて話し合いを断られたこともあり、今回の契約解除に至ったと説明している。また事務所のお知らせには、「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そんなことを指示することは絶対にありません』とのことでした」とあり、花田は現在坊主頭になっていると思われる。

花田は16日、公式Xに「ファンのみなさんへ私からお話があるので6/23 21:30～SHOWROOM配信をします！見にきてください。」と投稿しており、ファンの間では卒業を心配するコメントが寄せられていた。この発表を受けXには、「色々心配だけど、待ってるね！」「今はひたすらめいめいのことが心配だよ」と心配のコメントが寄せられている。

※AKB48公式サイトの花田藍衣・契約解除の報告