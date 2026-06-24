里仲菜月と松田実桜が夏全開の水着グラビア！フレッシュな笑顔や大人びた表情も収録 | RBB TODAY

アイドルグループ・Task have Funの里仲菜月と俳優・タレントの松田実桜が、26日発売のエンタメ誌「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社）の誌面に登場する。

今年で結成10周となるTask have Funの里仲は同誌に初登場。誌面では初夏の晴れ渡る空の下、里仲が持つ無邪気なかわいらしさと、10年活動を続けたからこそにじみ出る大人びた表情の両面を切り取ったグラビアを掲載。本人と一緒の時間を過ごすような温かみを感じられる仕上がりとなっている。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

Task have Funは9月21日（月・祝）に東京・カナデビアホールにて結成10周年ライブを控えており、7月11日（土）には東京・日暮里ネコシアターにて「Task have Fun 里仲菜月 生誕祭2026」も予定されている。

また「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンを受賞し、俳優・タレントとして活躍中の松田実桜も同誌は初登場となる。誌面では元気いっぱいの笑顔からしっとりとした視線まで多彩な表情を披露。等身大のかわいらしさと、少しずつ大人へと成長していく彼女の「今」を感じられる内容に仕上がっている。

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年8月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

夏本番を前に、フレッシュな2人の初登場グラビアが彩る誌面に注目したい。