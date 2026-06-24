黒柳徹子が徹子の部屋50周年のご褒美旅行へ！髪を下ろした姿に「徹子ちゃんかわいい」と反響 | RBB TODAY

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黒柳徹子が徹子の部屋50周年のご褒美旅行へ！髪を下ろした姿に「徹子ちゃんかわいい」と反響

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黒柳徹子【写真：鶴見菜美子】
  • 黒柳徹子【写真：鶴見菜美子】

　黒柳徹子が24日、インスタグラムを更新。『徹子の部屋』（テレビ朝日系）50周年を記念して、ご褒美旅行に来ていることを明かした。

　黒柳はいつもの玉ねぎヘアーではなく、ふわりと髪を下ろし黒いリボンを付けたショットを投稿。レースの付いた明るい色のシャツを着て、いつもと違うガーリーな雰囲気の黒柳が楽しそうにポーズをとっている。「みなさん、こんにちは　今、私はとても景色がきれいで、美味しいものがたくさんある場所に来ています」と旅行に来ていることを明かした。『徹子の部屋』がテレビ朝日から「栄誉賞」を貰ったことを記念して、スタッフみんなと来ているご褒美旅行とのこと。行先がどこかは明かしておらず、「さて、私は今どこにいると思いますか？ぜひコメントで予想してみてくださいね」とファンへ呼びかけた。

　この投稿にファンからは「徹子ちゃん　可愛い～」「徹子さん可愛すぎます！！！これからもずっとお元気で徹子の部屋続きますように」「ケーキプレートおしゃれですね♡おフランスかしら～」といったコメントが寄せられている。

※黒柳徹子がご褒美旅行を報告する投稿


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