黒柳徹子が徹子の部屋50周年のご褒美旅行へ！髪を下ろした姿に「徹子ちゃんかわいい」と反響 | RBB TODAY

黒柳徹子が24日、インスタグラムを更新。『徹子の部屋』（テレビ朝日系）50周年を記念して、ご褒美旅行に来ていることを明かした。
黒柳はいつもの玉ねぎヘアーではなく、ふわりと髪を下ろし黒いリボンを付けたショットを投稿。レースの付いた明るい色のシャツを着て、いつもと違うガーリーな雰囲気の黒柳が楽しそうにポーズをとっている。「みなさん、こんにちは 今、私はとても景色がきれいで、美味しいものがたくさんある場所に来ています」と旅行に来ていることを明かした。『徹子の部屋』がテレビ朝日から「栄誉賞」を貰ったことを記念して、スタッフみんなと来ているご褒美旅行とのこと。行先がどこかは明かしておらず、「さて、私は今どこにいると思いますか？ぜひコメントで予想してみてくださいね」とファンへ呼びかけた。
この投稿にファンからは「徹子ちゃん 可愛い～」「徹子さん可愛すぎます！！！これからもずっとお元気で徹子の部屋続きますように」「ケーキプレートおしゃれですね♡おフランスかしら～」といったコメントが寄せられている。
藤井風、「徹子の部屋」に初出演！父から「岡山から出んでええ」と言われた過去を振り返る | RBB TODAY
藤井風が初出演の徹子の部屋で岡山育ちや努力、音楽の多様性を語り黒柳徹子と初対面を果たす。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/04/236066.html続きを読む »
『徹子の部屋』の意外な真実！開始当初は視聴参加型のクイズコーナーがあった | RBB TODAY
23日放送の『徹子の部屋49年目突入SP』（テレビ朝日系）で、同番組の意外な秘話が明らかになった。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/02/24/217290.html続きを読む »