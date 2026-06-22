ももクロ・高城れにが33歳の誕生日を報告！ | RBB TODAY

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ももクロ・高城れにが33歳の誕生日を報告！

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ももいろクローバーZ／高城れに【撮影：竹内みちまろ】
  • ももいろクローバーZ／高城れに【撮影：竹内みちまろ】

　21日、ももいろクローバーZの高城れにがインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

　高城はHAPPYBIRTHDAYの文字がモチーフになったキラキラのティアラを頭に着け、自身のメンバーカラーである紫のケーキを持ってほほ笑むショットをアップ。「33歳になりましたー！！！！最高に幸せなスタートダッシュ」と33歳になったことを報告。「33歳もみんなと楽しく過ごしたいなっ！お仕事頑張りたいなっ！」と抱負を語った。

　この投稿にファンからは「れにちゃんHAPPYBIRTHDAY。いつも明るいれにちゃん見れて幸せです。」「生まれてきてくれてありがとう、れにちゃん　これからもたくさん幸せになってね」と祝福するコメントが多数寄せられている。

※高城れにがHAPPYBIRTHDAYのティアラ姿で誕生日を報告する投稿


「豪華！」「眼福 」のん＆高城れに、”同い年コンビ”笑顔オフショ公開で反響 | RBB TODAY
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のんが初MCを務めたバラエティー番組に、同い年のももいろクローバーZ・高城れにがゲスト出演。ブログで2ショットを公開し、ファンから「豪華」「眼福」など好評を得た。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/26/248322.html続きを読む »

ももクロ・高城れに、地元横浜の魅力発信アンバサダーに就任！ | RBB TODAY
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ももいろクローバーZの高城れにが、横浜魅力発信アンバサダーに就任した。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/02/22/206664.html続きを読む »

　


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