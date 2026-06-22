ももクロ・高城れにが33歳の誕生日を報告！ | RBB TODAY

21日、ももいろクローバーZの高城れにがインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告した。

高城はHAPPYBIRTHDAYの文字がモチーフになったキラキラのティアラを頭に着け、自身のメンバーカラーである紫のケーキを持ってほほ笑むショットをアップ。「33歳になりましたー！！！！最高に幸せなスタートダッシュ」と33歳になったことを報告。「33歳もみんなと楽しく過ごしたいなっ！お仕事頑張りたいなっ！」と抱負を語った。

この投稿にファンからは「れにちゃんHAPPYBIRTHDAY。いつも明るいれにちゃん見れて幸せです。」「生まれてきてくれてありがとう、れにちゃん これからもたくさん幸せになってね」と祝福するコメントが多数寄せられている。

※高城れにがHAPPYBIRTHDAYのティアラ姿で誕生日を報告する投稿