フィンランド最古のベーカリーカフェ「Ekberg」、伊勢丹新宿店に日本初の常設ショップをオープン！ | RBB TODAY

フィンランド最古のベーカリーカフェ「Ekberg（エクベリ）」のショップが、伊勢丹新宿店本館地下1階洋菓子エリアのリニューアルオープンに伴い、7月15日に日本初の常設ベーカリーショップとしてオープンする。

フィンランド最古のベーカリーカフェ「Ekberg(エクベリ)」

エクベリは1852年にヘルシンキで創業したベーカリーカフェ。現在も創業家5代目による家族経営を続けており、150年以上にわたりフィンランドのパンやペストリー、ケーキ、焼き菓子などを提供している。

ヘルシンキの店舗内の様子

ヘルシンキの店舗内の様子

今回オープンするショップでは、ヘルシンキ本店でも人気のフィンランドスタイルのシナモンロール「コルヴァプースティ」や、中央のくぼみにバターをのせて焼き上げる菓子パン「ヴォイシルマプッラ」など、本格的なフィンランドのパンや焼き菓子を展開する予定だ。

「コルヴァプースティ」は、フィンランド語で「平手打ちされた耳」を意味し、上から押しつぶしたような独特の形が特徴。カルダモン生地にシナモンを合わせた、フィンランドのコーヒータイムに欠かせない一品となっている。「ヴォイシルマプッラ」は、バターを意味する「ヴォイ」、目を意味する「シルマ」、菓子パンを意味する「プッラ」から名付けられたパンで、生地に染み込んだバターと仕上げの砂糖が調和した味わいが楽しめる。