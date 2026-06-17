本日誕生日を迎えた二宮和也、前日にスタッフから粋にプレゼント | RBB TODAY

タレントの二宮和也が17日、自身のXを更新。誕生日にスタッフから祝福を受けたことを報告し、贈られた個性豊かなプレゼントの写真を公開した。

​二宮は「昨日、配信後にスタッフさんに祝って頂きました。ありがとうございます。」と感謝を記述。添えられた写真には、二宮を連想するようなイラストや蝶ネクタイ、星などがちりばめられた3種類のオリジナル靴下が写っている。

あまりのクオリティに「めちゃめちゃ手が込んでて驚きでした笑」と本音を漏らした二宮。投稿に対しファンからは「お誕生日おめでとう！」「スタッフさんのニノへの愛が凄すぎる」など、祝福やほっこりする声とともに「グッズ化してほしい！」など欲する声も多数寄せられている。

※二宮和也が驚いたスタッフのプレゼント

