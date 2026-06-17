本日誕生日を迎えた二宮和也、前日にスタッフから粋にプレゼント | RBB TODAY

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本日誕生日を迎えた二宮和也、前日にスタッフから粋にプレゼント

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　タレントの二宮和也が17日、自身のXを更新。誕生日にスタッフから祝福を受けたことを報告し、贈られた個性豊かなプレゼントの写真を公開した。

　​二宮は「昨日、配信後にスタッフさんに祝って頂きました。ありがとうございます。」と感謝を記述。添えられた写真には、二宮を連想するようなイラストや蝶ネクタイ、星などがちりばめられた3種類のオリジナル靴下が写っている。

　あまりのクオリティに「めちゃめちゃ手が込んでて驚きでした笑」と本音を漏らした二宮。投稿に対しファンからは「お誕生日おめでとう！」「スタッフさんのニノへの愛が凄すぎる」など、祝福やほっこりする声とともに「グッズ化してほしい！」など欲する声も多数寄せられている。

※二宮和也が驚いたスタッフのプレゼント


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二宮和也、「お疲れ様でした」に感謝「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初」 | RBB TODAY
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二宮和也が嵐のラストライブ翌日、ファンから受けた「お疲れ様でした」というねぎらいの言葉に感謝を述べた。5月31日の東京ドームでのライブで約26年の活動を終えた嵐。二宮は「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初」とコメントした。
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「二宮さんはただの優しいお兄さん」嵐との共演に永野芽郁との熱愛説…キム・ムジュン、日本デビューイヤーを語る | RBB TODAY
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《iilii》

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