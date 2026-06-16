“脱退から4年”元LE SSERAFIMキム・ガラム、女優として再デビューへ！新事務所と専属契約 | RBB TODAY

元LE SSERAFIMのキム・ガラムが、女優として再デビューする。

芸能事務所MANAGEMENT KOOは6月16日、「キム・ガラムと専属契約を締結した。これまでユーチューブでの活動を継続的に見守りながら、女優としての成長の可能性と誠実な姿勢に深い印象を受けた」と発表した。

【写真】キム・ガラム、脱退後の姿

続けて、「自身の夢をかなえるために日々努力を重ね、成長し続ける姿が、専属契約を決定する重要なきっかけとなった」と説明した。

さらに、「キム・ガラムは演技力向上のため、継続的にトレーニングと研究を重ねており、短期間で目覚ましい成長を見せている」とし、「社内での議論を経て、今後の成長可能性と潜在力が非常に大きいと判断し、専属契約を締結するに至った」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）キム・ガラム

なお、キム・ガラムは2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。しかし、デビュー直後に校内暴力（いじめ）疑惑が浮上し、わずか19日後に活動休止。最終的に7月20日に所属事務所との契約解除とともにグループを脱退した。キム・ガラムは過去、学校暴力対策自治委員会で加害者と認定され、「5号処分」を受けたとされている。

芸能界を離れていたキム・ガラムは、今年初めに個人のYouTubeチャンネルを開設。近況を公開しながら、ファンとの交流を続けてきた。

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。

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