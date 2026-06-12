有名歌手や人気俳優も…元アイドルの韓国女優、男性芸能人3人からの“同時告白”を暴露「事務所や家まで来た」 | RBB TODAY

ガールズグループSeeYaのメンバーで女優としても活動するナム・ギュリが、自身の誕生日に男性芸能人3人から同時に告白されたエピソードを明かした。

6月11日、イ・ヨンジンがMCを務めるYouTubeチャンネル「口を開けば」にナム・ギュリが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。

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ナム・ギュリは「それぞれ別の方だったが、連絡が来た。私の誕生日だったのでアプローチしてきた」と切り出し、自身の誕生日に男性芸能人3人から告白された過去を語った。

（画像＝YouTube「口を開けば」）

さらに「事務所まで来たり、家の前まで来たりもした」と回想。「私のために曲を作ってくれたこともあるし、とても高価なブランド品をプレゼントされ、返したこともある」と語り、驚きを呼んだ。

これを聞いたイ・ヨンジンは、「その3人の中に有名な歌手はいたの？」と質問。ナム・ギュリは「たくさんいた」と答えた後、慌てた様子を見せた。その後、「何人かいた」と言い直し、ウソ発見器の結果は“真実”と判定された。

さらにイ・ヨンジンが「有名な俳優もいたの？」と尋ねると、ナム・ギュリは「いた」と認めた。

続いて「3人のうち、付き合いたいと思った人はいた？」という質問には、「いなかった。その頃は仕事に夢中で、仕事以外に楽しいことがまったくなかった。今と同じだ」と答えた。

また、当時アプローチしてきた人たちについては、「皆さん元気に暮らしている。成功もされ、今では有名な方々になった」と語った。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ギュリ プロフィール

1984年4月26日生まれ。ガールズグループSeeYaのメンバーとして2006年にデビュー。ステージ上で衣装がずれ、胸の一部がはだける騒動が起きたことも。グループは2000年代に人気を博したが、2011年1月に解散。その後、女優に転身し、ドラマ『赤い月青い太陽』『イモン～禁断の愛～』『マイ・ミリタリー・バレンタイン』や、映画『デジャブ』『嫉妬の歴史』などに出演。とあるラジオ番組で、整形した事実を正直に告白して所属事務所から警告を受けたとのエピソードを明かした。

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