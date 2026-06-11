aespa、通算8作目のミリオンセラー達成！新AL『LEMONADE』がグローバルチャートを席巻 | RBB TODAY

aespaが、通算8作目となるミリオンセラーを達成した。

6月11日、所属事務所SMエンターテインメントによると、aespaの2ndフルアルバム『LEMONADE』は、この日発表されたCircleチャート基準で累計売上枚数103万7190枚を突破した。

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これにより、2ndミニアルバム『Girls』、3rdミニアルバム『MY WORLD』、4thミニアルバム『Drama』、1stフルアルバム『Armageddon』、5thミニアルバム『Whiplash』、シングル『Dirty Work』、6thミニアルバム『Rich Man』に続き、通算8作目のミリオンセラー作品を誕生させた。

（写真提供＝OSEN）aespa

『LEMONADE』は、世界のアルバム販売数を集計する「メディアトラフィック（mediatraffic）」が発表した6月第2週の「ユナイテッド・ワールド・チャート（United World Chart）」アルバム部門で1位を獲得。aespaは新たなグローバルチャートの記録を追加した。

また、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で9位にランクインし、通算3度目のTOP10入りを達成。「Artist 100」で11位を記録したほか、ビルボードの主要チャートおよび各種詳細チャートを含む10以上のチャートに名を連ねた。

さらに、英オフィシャルシングルチャートにデビュー後初めてランクインしたほか、フランス音楽産業協会（SNEP）のトップアルバムチャートで13位を記録するなど、世界の主要チャートでも確かな存在感を示している。

（記事提供＝OSEN）

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