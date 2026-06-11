「別の会場を契約」まさかのトラブルで公演中止…元東方神起・ジュンス、事務所が謝罪【全文】 | RBB TODAY

元東方神起のメンバーで、現在はミュージカル俳優としても活躍するジュンスのバンコク公演が中止となった。

所属事務所のパームツリーアイランドは6月10日、ジュンスの公式SNSを通じて、7月25日に開催予定だったバンコク公演の中止を発表した。

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事務所は「公演準備の過程で、現地の主催会社および運営会社とのコミュニケーションミスにより、当社と事前協議・承認のうえで進める予定だった会場ではなく、別の会場が契約されていたことが確認されたため、やむを得ず公演中止を決定した」と説明した。

また、「公演を楽しみにしてくださっていたファンの皆さまに、突然のお知らせにより失望とご不便をおかけすることを心よりお詫び申し上げる」と伝えた。

なお、ジュンスはバンコク公演に先立ち、6月12日から14日までソウル・オリンピック公園KSPO DOMEでソウル公演を開催する予定だ。

（写真提供＝OSEN）ジュンス

パームツリーアイランドのコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。パームツリーアイランドです。

2026年7月25日に開催予定だった「2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT ‘GRAVITY’ IN BANGKOK」の開催中止をお知らせいたします。

公演準備の過程で、現地の主催会社および運営会社とのコミュニケーションミスにより、当社と事前協議・承認のうえで進める予定だった会場ではなく、別の会場が契約されていたことが確認されたため、やむを得ず公演中止を決定いたしました。

公演を楽しみにお待ちいただいていたファンの皆さまに、突然のお知らせにより失望とご不便をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

いつもキム・ジュンスを応援してくださるファンの皆さまに深く感謝申し上げるとともに、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、JX、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。

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