ブラトップ姿で見せた“完璧ボディ”…BLACKPINK・ジェニー、肌見せ衣装に視線集中「気絶しそう」 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、圧巻のスタイルを披露した。

ジェニーは6月10日、自身のSNSを更新し、「初めてのガバナーズ・ボールのステージは最高だった。ニューヨークのファンが送ってくれたエネルギーと温かい歓迎に感謝している」という感想とともに写真を投稿した。

【写真】ジェニー、ブラトップ姿で完璧ボディ

先立ってジェニーは6月7日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークで開催された大型音楽フェスティバル「The Governors Ball Music Festival 2026」にヘッドライナーとして出演した。

今回公開された写真は、同フェスティバル出演時のオフショットだ。ジェニーはカーキ色のボンバージャケットにブラトップ、超ミニ丈のデニムスカートを合わせた個性的なステージ衣装を披露。引き締まったスタイルが際立つ大胆な肌見せコーデで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「最高すぎる」「うわぁ」「気絶しそう」「完璧です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジェニーInstagram）

なおジェニーは今後、「Lollapalooza Chicago」や「SUMMER SONIC 2026」をはじめ、世界各地の主要音楽フェスティバルへの出演を控えている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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