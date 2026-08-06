「思い切って全部脱ぐ」発言も話題に、体重37kg公言の韓国美女歌手がスイムウェアでプールサイドに | RBB TODAY

歌手のパク・サンダラが抜群の美貌を披露した。

パク・サンダラは8月4日にインスタグラムを更新。

【写真「全部脱ぐ」サンダラのスイムウェア姿

「Raffles Sentosa Singapore」「SUMMER」というコメントとともに、複数の写真を投稿している。

「Raffles Sentosa Singapore」とは、シンガポール・セントーサ島の丘陵地に位置する5つ星のオールヴィラリゾートで、62棟のプールヴィラをはじめ、庭園やスパ、フィットネスセンター、複数のレストランやバーを備える高級リゾートホテルだ。

公開された写真では、水色のスイムウェアをまとい、リゾートでのバカンスを満喫。スリムで華奢なスタイルながら、健康的な魅力を感じさせる姿を披露した。

パク・サンダラは2024年、夏フェス「WATERBOMB」への出演を前にラジオ番組に出演した際、「思い切って全部脱ぐ」と冗談交じりに語り、自身のスタイルへの自信をのぞかせたことでも話題になった。また最近では、自身の体重が37kgほどであると明かすなど、その細身のスタイルがたびたび話題となっている。

なお最近はパワー・エンターテインメントと提携し、東南アジアでの活動を本格化させる予定だ。同社は、パク・サンダラのレーベル「ARADNAS」への投資を通じてパートナーとなり、現地市場への理解と幅広いネットワークを生かして、東南アジアでの活動を全面的に支援すると説明している。

（写真＝サンダラ・パクInstagram）

さらに、現地ネットワークを活用し、公演や音楽フェスティバル、ファンイベントなどさまざまなプロジェクトを推進。ソロアーティストとしてのグローバルな活動を一層強化していく方針だ。

◇パク・サンダラ プロフィール

1984年11月12日、釜山生まれ。移住したフィリピンのタレント発掘番組などで頭角を現し、2007年にYGエンターテインメントと契約。2009年3月に2NE1のメンバーとしてデビュー。音楽のみならず演技、ファッション、美容、MCなど幅広い分野で活動。2023年7月にはミニAL『SANDARA PARK』でソロデビューしている。

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