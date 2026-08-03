『GTO』第3話、"鬼塚”反町隆史が“告白大作戦”を始動！「GTO POPUP STORE」もオープン決定 | RBB TODAY

反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』の第3話が、3日22時より放送される。

反町が演じる元暴走族の教師・鬼塚英吉が型破りな行動で生徒や学校の問題に向き合っていく姿を描く同作。

先週放送された第2話では、1年B組の女子生徒・伊藤結（稲垣来泉）が抱える「マスゲーム部を作りたい」という夢と、周囲の目を気にして本音を言えない葛藤が描かれた。退学を決意するほど追い詰められた結に対し、鬼塚が「今まで頑張った自分をリセットすんなよ」と語りかける場面が反響を呼び、SNSでは「毎回涙している」「鬼塚みたいな先生がいたら救われそう」など共感の声が寄せられた。

（C）カンテレ

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今夜放送の第3話では、クラス総出で鬼塚を無視する“鬼塚はずし”がさらに加速。そんななか、男子生徒・吉田歩夢（川口和空）が若槻琴音（梶原叶渚）への切ない片思いを抱えていることを知った鬼塚は、学園の出向職員・龍之介（工藤阿須加）の協力を得て「告白大作戦」を決行する。

（C）カンテレ

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さらに、8月7日からは『GTO POPUP STORE』が名古屋、東京、仙台の3都市で順次開催されることが決定した。会場ではドラマ公式グッズに加え、限定商品約70点を販売。鬼塚のヘルメットをイメージした「ベアキーチェーン」や、ストリートブランド「GDC」とコラボしたTシャツなどが登場する。

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渋谷PARCO会場では、1年B組の生徒衣装や、鬼塚が生徒に熱いメッセージを伝えた教室で使用していた教卓などのアイテムも展示予定で、ドラマの世界観を体感できる内容となっている。