山本里菜アナ、TBS田村真子アナの結婚披露宴で2ショット公開「ほんとーーに幸せそう」 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの山本里菜が9日にインスタグラムを更新。TBSの田村真子アナウンサーの結婚披露宴に出席したことを報告した。

田村アナは2025年12月26日に一般男性との結婚を発表した。

山本アナはインスタグラムで「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった」「そんな真子を見られて私も幸せ！」とつづり、着物姿の田村アナとのツーショットを公開。

自身は2022年3月に結婚していることから、「夫婦生活これから色々あると思うから

私でよかったら何でも相談してねって伝えようと思った」と明かしつつ、「何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお似合いでお互いに支え合えているのを感じた素敵なお二人でした」と式を振り返った。

最後には、「呼んでくれてありがとう～またゆっくりお祝いさせてね」「だいすきー！！！！」とコメントしている。

ポストには、「本当に綺麗です。改めてご結婚おめでとうございます」「超豪華メンバーでの披露宴、凄！」「めっちゃいい写真ありがとうございます！」という声が集まっている。

また、田村もコメントで「本当に優しいお言葉ありがとうございます」「りなさんに撮ってもらったこの写真が1番自然体な笑顔でした」と言葉を寄せている。

※【画像】山本里菜アナ、田村真子アナの結婚式ショットを公開

