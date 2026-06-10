ビッグボーイ、夏季限定チミチュリソース付きグリルメニュー18日より販売！大俵ハンバーグも爽やかに | RBB TODAY

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ビッグボーイ、夏季限定チミチュリソース付きグリルメニュー18日より販売！大俵ハンバーグも爽やかに

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大俵ハンバーグのトリプルグリル
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  • 【ビッグボーイ】今年の夏は、肉メニューをパンチのある爽やかなソースで楽しむ！ビッグボーイにチミチュリソース付きのグリルメニューが登場！
  • 大俵ハンバーグ
  • 厚切りみすじステーキ（150g）
  • サーロインカットステーキ（120g）
  • 直火焼きグリルチキン（200g）
  • 手ごねハンバーグ＆グリルチキン（手ごねハンバーグ150g、グリルチキン100g）

　ビッグボーイジャパンは、ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」にて、6月18日からチミチュリソース付きのグリルメニューを発売する。

【ビッグボーイ】今年の夏は、肉メニューをパンチのある爽やかなソースで楽しむ！ビッグボーイにチミチュリソース付きのグリルメニューが登場！

　今回登場するのは、看板メニュー「大俵ハンバーグ」をはじめ、自社製ベーコンやポークソーセージ、ステーキ、グリルチキンなどを、ビッグボーイ特製のチミチュリソースで味わえる夏季限定メニュー。

大俵ハンバーグ

　チミチュリソースは、ハーブやビネガー、オイルを合わせた南米発祥のソース。ビッグボーイでは、大葉やガーリックチップ、トマト、ピンクペッパーを擦り合わせ、レモンやドイツ産アルペンザルツ岩塩などを使用した塩レモンソースを加えることで、酸味と旨みのバランスが良いソースとして楽しめる。爽やかな酸味とパンチのある味わいが、肉のジューシーな旨みを引き立てる。

厚切りみすじステーキ（150g）
サーロインカットステーキ（120g）

　ラインアップは、「大俵ハンバーグのトリプルグリル」が1,749円（税込）から、「大俵ハンバーグ」が1,309円（税込）から、「厚切りみすじステーキ（150g）」が1,925円（税込）、「サーロインカットステーキ（120g）」が2,189円（税込）、「直火焼きグリルチキン（200g）」が1,089円（税込）、「手ごねハンバーグ＆グリルチキン」が1,419円（税込）。また、「単品 チミチュリソース」は242円（税込）で注文できる。

直火焼きグリルチキン（200g）
手ごねハンバーグ＆グリルチキン（手ごねハンバーグ150g、グリルチキン100g）

　6月10日時点で164店舗で販売予定。ビッグボーイダイニング早稲田店では販売価格が一部異なる。


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