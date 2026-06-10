結婚すると思われていたのに…少女時代スヨンと俳優チョン・ギョンホ、“14年愛”の終わりで探される別れのサイン | RBB TODAY

少女時代のスヨン（36）と俳優チョン・ギョンホ（42）の14年にわたる愛が終わった。

韓国芸能界を代表する“長寿カップル”として知られてきた2人だけに、破局の衝撃は大きい。

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スヨンとチョン・ギョンホは2012年9月に恋人関係へ発展し、2014年から公開恋愛を続けてきた。長い交際期間のなかで、互いへの愛情を隠さず語る場面も多く、韓国では「いつか結婚するだろう」と見られていたカップルでもあった。

その2人が最近、別々の道を歩むことになった。6月9日、双方の所属事務所は破局を認め、「良い同僚として残ることにした」と慎重な立場を示している。

ただ、今韓国で起きているのは、破局そのものへの驚きだけではない。人々は今、2人の過去の言動から“別れのサイン”を探し始めている。

SNSのアンフォロー、結婚に関する過去の発言、少女時代メンバーの何気ないコメント、さらには占い師の過去発言まで。14年続いた恋愛が終わったことで、これまで何気なく流されていた言葉や行動が、後から“伏線”のように読み直されているのだ。

SNSアンフォローから始まった“異変探し”

最初に注目されたのは、SNSだった。

（写真提供＝OSEN）スヨン

韓国メディアによると、スヨンとチョン・ギョンホは互いのSNSアカウントをフォローしていない状態であることが確認され、これをきっかけに破局説が広がった。

2人をめぐっては、昨年12月にも互いのSNSをアンフォローしたように見える状況があり、破局説が浮上したことがある。当時はチョン・ギョンホが再びスヨンをフォローしたことで一段落したが、今回再び“アンフォロー”が注目され、最終的に破局が公式化された。

最近の芸能ニュースでは、本人たちが何かを語る前に、SNS上の小さな変化が“関係の変化”として読まれる。

特に2人のように長く公開恋愛を続けてきたカップルの場合、フォローの有無、投稿のタイミング、写真の有無までが注目の対象になる。ファンや大衆は、そこに何かの意味を見いだそうとする。

今回の破局でも、SNSのアンフォローは単なる操作ではなく、「やはり関係に変化があったのではないか」という最初のシグナルとして消費された。

破局後に再注目されたのは、それだけではない。

チョン・ギョンホが昨年12月、ドラマ『プロボノ：アナタの正義救います！』の制作発表会で見せた反応も、改めて話題になっている。

（写真提供＝OSEN）チョン・ギョンホ

当時、MCのパク・ギョンリムがチョン・ギョンホの演じるキャラクターを絡めて「発表することはないのか」と尋ねると、チョン・ギョンホは「ありません」と答えた。さらにキム・ソンユン監督が「日時だけでも」と冗談を重ねると、チョン・ギョンホは「何の日時だよ。くだらないことを言うな」と手を振った。

当時は軽いやり取りとして受け止められていた。だが破局が明らかになった今、その反応は「結婚に触れられることを避けていたのではないか」と再解釈されている。

少女時代メンバーのヒョヨンの発言も、同じ流れで掘り返された。

5月に放送されたバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』で、少女時代メンバーの結婚が話題になった際、ヒョヨンは、自分が次に結婚する可能性が高いという趣旨の発言をしていた。普通に見れば、本人の結婚願望を語っただけの場面だ。

それでも、スヨンが長年交際していた相手と破局したことが明らかになると、この発言まで「何かを知っていたのではないか」と受け止める見方も出ている。

もちろん、これらをすべて“予兆”だったと断定することはできない。当時はただの冗談であり、何気ない会話だった可能性も高い。

しかし、14年続いた恋の終わりという大きな出来事が起きた後では、人々は過去の言葉に別の意味を探してしまう。

占い師の「夫婦の縁は見えない」まで再注目

その流れのなかで、最も大きく注目されているのが、ある占い師の過去発言だ。

（写真提供＝OSEN）チョン・ギョンホ（左）とスヨン

韓国メディアによると、昨年12月にYouTubeチャンネル『善良な巫堂（ムーダン）たち』に出演した占い師は、チョン・ギョンホとスヨンの名前と生年月日だけをもとに、2人の関係を占った。

その際、占い師は「長く付き合ったようで、友人のように気楽な関係だが、夫婦の縁は見えない」と話した。さらに「結婚まで続くのは難しく、別れの運が入っている。近いうちに別れるのではないか」といった趣旨の発言もしていた。

今回の破局を受け、この動画が「的中した」としてオンライン上で再び注目されている。

ただし、占いの内容を破局の理由として扱うことはできない。

2人の関係がなぜ終わったのか、実際にどのような時間を経て別れに至ったのかは、当人たちにしかわからない。所属事務所も具体的な破局時期や理由については慎重な姿勢を見せている。

それでも占い師の発言まで話題になるのは、それだけ2人の破局が大きな衝撃として受け止められているからだろう。

人は、予想していなかった別れに直面したとき、「どこかに兆しがあったはずだ」と考えたくなる。SNSのアンフォロー、制作発表会での反応、周囲の発言、占い師の言葉。後から見れば、すべてが何かを示していたように見えてしまう。

スヨンとチョン・ギョンホは、あまりにも長く“続くカップル”として見られてきた。だからこそ、その終わりを人々は簡単には受け止めきれない。

（写真提供＝OSEN）スヨン（左）とチョン・ギョンホ

2人の破局に対して、韓国オンライン上では「14年も付き合ったのに、なぜ」「当然結婚すると思っていた」「自分まで別れた気分だ」といった反応も相次いでいる。大衆が長い時間をかけて見守り、「いつか結婚するはず」と勝手に未来まで重ねてきた関係の終わりでもあるからだろう。

どれだけ過去の発言を掘り返しても、本当の理由は外からは見えない。14年という時間があったからこそ、その終わりにも多くの意味が重ねられてしまう。

スヨンとチョン・ギョンホの破局がここまで大きく受け止められているのは、2人が長く、自然に、大衆のなかで「別れないカップル」として存在していたからなのだろう。

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